Addio a Diane Keaton icona di Hollywood | è morta a 79 anni

Thesocialpost.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice americana Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. La notizia, riportata dai principali media statunitensi, ha scosso il mondo del cinema e della cultura internazionale. Keaton, simbolo di una femminilità intelligente, ironica e mai convenzionale, era considerata una delle figure più influenti della New Hollywood, capace di trasformare ogni personaggio in un ritratto autentico di complessità e vulnerabilità. Con il suo sorriso disarmante, la voce roca e l’eleganza anticonformista, ha attraversato oltre cinque decenni di cinema, diventando un punto di riferimento per registi, attrici e spettatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

addio a diane keaton icona di hollywood 232 morta a 79 anni

© Thesocialpost.it - Addio a Diane Keaton, icona di Hollywood: è morta a 79 anni

In questa notizia si parla di: addio - diane

Addio Diane Keaton, morta a 79 anni l’attrice premio Oscar

È morta Diane Keaton, addio all’icona di Hollywood e musa di Woody Allen

Diane Keaton è morta, addio alla leggendaria attrice

addio diane keaton iconaMorta Diane Keaton, addio alla Annie di Woody Allen: cinque film per conoscere la sua carriera - Il mondo del cinema piange una delle sue stelle più luminose e autentiche. Lo riporta msn.com

addio diane keaton iconaAddio a Diane Keaton: la diva che, tra autoironia, libertà e coraggio, ha insegnato a Hollywood a non prendersi troppo sul serio - We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... Da vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Diane Keaton Icona