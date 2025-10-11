Addio a Diane Keaton icona di Hollywood | è morta a 79 anni

L’attrice americana Diane Keaton è morta all’età di 79 anni. La notizia, riportata dai principali media statunitensi, ha scosso il mondo del cinema e della cultura internazionale. Keaton, simbolo di una femminilità intelligente, ironica e mai convenzionale, era considerata una delle figure più influenti della New Hollywood, capace di trasformare ogni personaggio in un ritratto autentico di complessità e vulnerabilità. Con il suo sorriso disarmante, la voce roca e l’eleganza anticonformista, ha attraversato oltre cinque decenni di cinema, diventando un punto di riferimento per registi, attrici e spettatori di tutto il mondo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

