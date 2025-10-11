Addio a Diane Keaton è stata la musa di Woody Allen

Hollywood piange la scomparsa di Diane Keaton, una delle attrici più iconiche della sua generazione. La notizia della sua morte è stata confermata dal magazine americano People: Keaton si è spenta in California all’età di 79 anni. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, e i familiari hanno chiesto il rispetto della privacy. Un'icona del cinema tra talento, eleganza e anticonformismo. Diane Keaton è salita alla ribalta negli anni '70 grazie ai suoi ruoli nella saga de Il Padrino e alle sue celebri collaborazioni con il regista Woody Allen. Proprio con Allen vinse l’Oscar come Miglior attrice protagonista nel 1977 per il ruolo di Annie Hall, che contribuì anche a consacrarla come icona di stile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

