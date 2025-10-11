Addio a Diane Keaton da Annie Hall al Padrino | l’icona che riscrisse la femminilità a Hollywood
Chi era Diane Keaton? Dalla ribelle di Hollywood alla musa di Woody Allen”. Hollywood piange una delle sue stelle più autentiche e anticonformiste. Diane Keaton, premio Oscar nel 1978 per Io e Annie, è morta in California all’età di 79 anni. La notizia è stata diffusa da People Magazine, che non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Con lei scompare non solo una straordinaria interprete, ma una donna che ha saputo ridefinire il concetto stesso di femminilità sul grande schermo, fondendo intelligenza, ironia e un fascino fuori dagli schemi. Nata a Los Angeles il 5 gennaio 1946 come Diane Hall, l’ attrice scelse il cognome Keaton, appartenente alla madre, per distinguersi nell’ambiente teatrale e cinematografico. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
