Addio a Beppe Aldrighi travolto da una moto sulla Gardesana

Non ce l'ha fatta il 78enne di Gargnano che lo scorso 4 ottobre era stato investito da una moto mentre attraversava la Statale Gardesana, all’altezza dell’incrocio con la Provinciale per la Valvestino. L'uomo, Giuseppe Aldrighi, pensionato molto conosciuto in paese, è spirato all'ospedale Borgo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Gargnano, muore dopo sei giorni l’anziano investito sulla Gardesana: addio a Beppe Aldrighi - Non ce l’ha fatta Beppe Aldrighi, il 78enne travolto sabato scorso da una moto mentre attraversava la strada Gardesana, a Gargnano. Si legge su bsnews.it

Attraversa sulle strisce e viene travolto da una moto sulla Gardesana: Giuseppe Aldrighi muore dopo 6 giorni - Giuseppe "Beppe" Aldrighi è morto oggi, venerdì 10 ottobre, all'ospedale di Verona dove era ricoverato da 6 giorni ... Riporta fanpage.it