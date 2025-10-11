Si è tenuta questa sera ad Aversa l’iniziativa “NOI”, promossa dal Partito Democratico cittadino: un momento di confronto sul presente, il passato e il futuro del partito e della sua comunità di amministratori, militanti e cittadini. L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire il valore di un impegno condiviso, volto a rilanciare il ruolo di una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ad Aversa l’iniziativa “NOI”: il Partito Democratico unito intorno a Marco Villano per una nuova stagione politica