Ad Aversa l'iniziativa NOI | il Partito Democratico unito intorno a Marco Villano per una nuova stagione politica

Teleclubitalia.it | 11 ott 2025

Si è tenuta questa sera ad Aversa l’iniziativa “NOI”, promossa dal Partito Democratico cittadino: un momento di confronto sul presente, il passato e il futuro del partito e della sua comunità di amministratori, militanti e cittadini. L’incontro ha rappresentato l’occasione per ribadire il valore di un impegno condiviso, volto a rilanciare il ruolo di una . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

