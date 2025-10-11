Ad Arezzo Cronache ribelli big dell' editoria indipendente

Domenica 12 ottobre ad Arezzo, a partire dalle 17, presso il centro Onda d’Urto, si terrà “Fuori Catalogo - editoria senza chiedere il permesso”, una piccola rassegna letteraria itinerante durante la quale il collettivo Cronache Ribelli, una realtà molto affermata nell'editoria indipendente. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

