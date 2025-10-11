Active Zone | camminata workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora 6 eventi a Piazza Dante: si parte con la Cisalfa Active Walk e poi tanto fitness fino alla chiusura. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

active zone camminata workout e respirazione nell8217ultima giornata al festival dello sport

© Gazzetta.it - Active Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport

In questa notizia si parla di: active - zone

Dal 9 al 12 ottobre torna Gazzetta Active Zone: la palestra a cielo aperto del Festival dello Sport

Active Zone, allenati con le trainer di Gazzetta e Clemente Russo: aperte le iscrizioni

Dallo yoga al workout: le attività della Active Zone con le trainer Gazzetta e i benefici per la salute

active zone camminata workoutActive Zone: camminata, workout e respirazione nell’ultima giornata al Festival dello Sport - In Piazza Dante a Trento l'ultima giornata del Festival dello Sport 2025 domenica 12 ottobre: per l'Active Zone la Cisalfa Active Walk, fitness e respirazione. msn.com scrive

active zone camminata workoutActive Zone, dallo yoga al workout: il programma della prima giornata al Festival dello Sport - Comincia "Adrenalina Pura" e nel pomeriggio di giovedì 9 ottobre apre in Piazza Dante la palestra a cielo aperto di Gazzetta Active ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Active Zone Camminata Workout