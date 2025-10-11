Già ben prima della messa in onda della nuova edizione di X Factor, Jack La Furia lo aveva anticipato: “Litigherò selvaggiamente con Achille Lauro ”. Le incomprensioni sono nate durante i bootcamp e sembra riguardino i diversi criteri attuati dai giudici nella scelta dei concorrenti. C’è persino chi arriva a dire che, proprio per via di queste incomprensioni, il cantautore romano pensi di dire addio al suo posto nel noto talent show canoro. È scontro tra Achille Lauro e Jack La Furia. Tutto procede bene a X Factor 2025. Al banco dei giudici regna l’armonia e le puntate dei bootcamp, le selezioni che porteranno alla formazione delle squadre destinate allo show, si susseguono tra sorrisi, battute complici e pacche sulle spalle. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Achille Lauro lascia X Factor? La lite con Jack La Furia