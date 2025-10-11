Accusato di aver appiccato due incendi nel Parco Cilento | in carcere 42enne

Tempo di lettura: < 1 minuto È ritenuto responsabile di aver appiccato due incendi in terreni ricadenti in aree del Parco Nazionale del Cilento. Per questo motivo i militari del Nucleo Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano di Sessa Cilento ed i colleghi della Stazione di Sessa Cilento hanno arrestato un 42enne di Omignano, finito in carcere.   “Dalle indagini – riferisce la Procura – sono emersi gravi indizi di colpevolezza in merito agli incendi sviluppatisi lo scorso 11 agosto ed il 20 agosto lungo la strada provinciale 15?. Le fiamme avevano interessato terreni siti nel territorio di Stella Cilento, in località Santa Maria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

