Accordo tra la Regione e Cervia per progetti di prevenzione mediazione culturale e gestione partecipata degli spazi pubblici

Ravennatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Creare luoghi più vitali per aumentare la sicurezza del territorio: è questo l’obiettivo dei due accordi di programma siglati tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Cervia e di Formigine, approvati durante l’ultima seduta della Giunta regionale. L’obiettivo delle intese è la realizzazione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

