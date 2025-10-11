Un pessimo accordo è meglio di nessun accordo. Quello su Gaza è senz’altro un accordo non ideale, ancora pieno di buchi e di incertezze. Ma è un accordo necessario, non foss’altro per spezzare, vedremo quanto temporaneamente, una spirale drammatica e non più tollerabile. Dimentichiamo il fatto che da lunedì le sofferenze del popolo palestinese finiranno. Dimentichiamo anche che Israele potrà dirsi più sicuro. Ma quanto meno le lancette dell’orologio si riportano ad una condizione di stasi, utile a riflettere e decidere cosa fare per affrontare, una volta per tutte, la devastante dimensione del conflitto israelo-palestinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Accordo su Gaza, cosa ci aspetta da domani. Il commento di Ansalone