Accordo fragile L’ok alla prima fase conviene a tutti Poi troppi nodi irrisolti
Roma, 11 ottobre 2025 – “Siamo in una fase delicata in cui qualunque piccola interruzione o violazione temporanea del cessate il fuoco potrebbe nuovamente innescare la ripresa delle ostilità a Gaza”. Dopo l’accordo sulla prima fase che “conviene a tutti”, – ad Hamas “per riprendersi e riorganizzarsi”, a Israele “per ottenere il rilascio degli ostaggi raggiungendo, così, il principale obiettivo post 7 ottobre” – Alessio Stilo, responsabile desk Medio Oriente e Nord Africa del CeSi, di fronte a diversi “nodi irrisolti lasciati volutamente opachi”, si mostra scettico sulla tenuta del piano di Pace di Trump. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
