Accordo di pace Trump e i mediatori in Egitto per la firma Meloni | L' Italia lavorerà per la ricostruzione

Un'intesa senza i protagonisti del conflitto, ma che potrebbe segnare una svolta nella crisi di Gaza. Lunedì, a Sharm el-Sheikh, il presidente americano Donald Trump e i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia firmeranno presumibilmente il piano di tregua elaborato nelle ultime settimane. Né Israele né Hamas saranno presenti alla cerimonia, ma hanno inviato lettere di principio che riconoscono le basi dell'intesa. Una formula diplomatica che consente la firma senza un riconoscimento reciproco diretto. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti di diversi Paesi europei: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Grecia, oltre a vari Stati arabi e islamici. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Accordo di pace, Trump e i mediatori in Egitto per la firma. Meloni: "L'Italia lavorerà per la ricostruzione

