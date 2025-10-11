Accordo di pace Trump e i mediatori in Egitto per la firma Meloni | L' Italia lavorerà per la ricostruzione

Iltempo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'intesa senza i protagonisti del conflitto, ma che potrebbe segnare una svolta nella crisi di Gaza. Lunedì, a Sharm el-Sheikh, il presidente americano Donald Trump e i mediatori di Egitto, Qatar e Turchia firmeranno presumibilmente il piano di tregua elaborato nelle ultime settimane. Né Israele né Hamas saranno presenti alla cerimonia, ma hanno inviato lettere di principio che riconoscono le basi dell'intesa. Una formula diplomatica che consente la firma senza un riconoscimento reciproco diretto. Alla cerimonia parteciperanno rappresentanti di diversi Paesi europei: Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Grecia, oltre a vari Stati arabi e islamici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

accordo di pace trump e i mediatori in egitto per la firma meloni l italia lavorer224 per la ricostruzione

© Iltempo.it - Accordo di pace, Trump e i mediatori in Egitto per la firma. Meloni: "L'Italia lavorerà per la ricostruzione

In questa notizia si parla di: accordo - pace

Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video

Accordo per Gaza, il ministro Tajani: ora una pace vera. “L’Italia aiuterà nella ricostruzione”

Congo, accordo di pace tra governo e ribelli M23. Dalla tregua alla liberazione dei prigionieri: il testo

accordo pace trump mediatoriLa tela di Trump: le 20 ore che hanno portato all'accordo. L'incontro decisivo all'Onu e il peso degli affari (privati) dei mediatori - L’annuncio di Trump sulla «prima fase» dell’accordo di pace è arrivato mercoledì al termine di una lunga giornata per i negoziatori Steve Witkoff e Jared Kushner — l’amico e il genero del ... Da msn.com

accordo pace trump mediatoriPace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pace Gaza, accordo tra Israele e Hamas per prima fase di piano Trump: i 20 punti del testo ... Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Accordo Pace Trump Mediatori