Accoltellato mentre litiga in strada con la compagna a Roma morto 39enne | fermato il killer

Un uomo è morto all'ospedale San Pietro dopo essere stato accoltellato in strada. Il 39enne stava litigando con la compagna quando è stato ferito: fermato il killer, ha tentato di fuggire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

