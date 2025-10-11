Accoltellato mentre litiga in strada con la compagna a Roma morto 39enne | fermato il killer
Un uomo è morto all'ospedale San Pietro dopo essere stato accoltellato in strada. Il 39enne stava litigando con la compagna quando è stato ferito: fermato il killer, ha tentato di fuggire. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: accoltellato - litiga
In via del Campo con la fidanzata, litiga con due giovani e viene accoltellato
Litiga col vicino di casa e viene accoltellato all'addome: è gravissimo
Omicidio a Roma: 39enne accoltellato mentre litiga con la compagna. Fermato un uomo
Ha litigato con la fidanzata e, come ‘gesto dimostrativo’ si è accoltellato a una gamba, rischiando di morire dissanguato. È... Vai su Facebook
Tentato omicidio a Roma: litiga con il coinquilino, poi l'accoltella in strada https://ift.tt/PQ8HSNd - X Vai su X
Accoltellato mentre litiga in strada con la compagna a Roma, morto 39enne: fermato il killer - Un uomo è stato ucciso a largo Sperlonga mentre stava litigando in strada con la compagna. Riporta fanpage.it
Omicidio a Roma: 39enne accoltellato mentre litiga con la compagna. Fermato un uomo - Poi lu si accascia a terra nel sangue, colpito dai fendenti di un coltello. Si legge su quotidiano.net