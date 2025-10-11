Accoltellato e ucciso in strada a Roma durante una lite con la compagna | fermato un 44enne con i pantaloni ancora sporchi di sangue
Una lite di coppia in strada, poi l’intervento di un terzo uomo e l’aggressione fatale. Un cittadino senegalese di 39 anni è stato accoltellato e ucciso questa mattina a Roma, in largo Sperlonga, nella zona di Grottarossa, sulla via Cassia. Il presunto aggressore, un uomo di 44 anni originario di Capo Verde, è stato rintracciato e fermato poco dopo dalla Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze raccolte sul posto, tutto è accaduto in pochi, concitati istanti: il 39enne stava ave ndo un’accesa discussione con la sua compagna in mezzo alla strada. A un certo punto, un altro uomo si sarebbe avvicinato e, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe aggredito la vittima con un coltello, colpendola mortalmente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: accoltellato - ucciso
