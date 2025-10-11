Accoltella il padre | diciottenne in manette
Ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro il padre, ferendolo al costato e profondamente al polso. È stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per lesioni aggravate dall’uso del coltello e dal legame familiare un 18enne, che ha aggredito violentemente il padre nel loro appartamento nella zona di Borgo Panigale. L’episodio è accaduto mercoledì mattina all’alba, quando il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, e con un profilo problematico alle spalle, probabilmente dipeso anche dall’uso di sostanze, al culmine di una lite ha colpito il padre: il 55enne è riuscito ad allertare i soccorsi ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
