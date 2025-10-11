Accoltella i genitori nel sonno | 14enne arrestato per tentato omicidio
Tragedia sfiorata nella notte tra mercoledì e giovedì 9 ottobre a Ravenna, dove un ragazzo di appena 14 anni si sarebbe scagliato contro i propri genitori mentre dormivano, ferendoli con diversi colpi di coltello. Il giovane è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di tentato omicidio plurimo. 🔗 Leggi su Today.it
Modena, giovane accoltella genitori e sorella a Castelnuovo Rangone, ferendoli: arrestato
Giovane accoltella la famiglia a Castelnuovo Rangone vicino Modena, feriti i genitori e la sorella 15enne
Accoltella i genitori e la sorella 15enne. Il padre è grave
