Accoltella i genitori mentre dormono | 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Ravenna per aver provato a uccidere i genitori con un coltello mentre dormivano: nel cellulare trovate ricerche online che fanno ipotizzare che il ragazzino avesse premeditato l’aggressione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

