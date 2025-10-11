Accoltella genitori nel sonnoarrestato

18.58 Un 14enne è stato arrestato dalla polizia a Ravenna con l'accusa di aver tentato di uccidere entrambi i genitori nel sonno. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì,in un'abitazione alla periferia della città. Una chiamata al 112 ha fatto intervenire le Volanti e i sanitari del 118, che hanno trovato i due coniugi feriti da arma da taglio. Le vittime non sono in sono in pericolo di vita. Il 14enne, ancora in casa, è apparso confuso. Sequestrati due coltelli e un cellulare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it