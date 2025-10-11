Accoltella genitori nel sonnoarrestato

Servizitelevideo.rai.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18.58 Un 14enne è stato arrestato dalla polizia a Ravenna con l'accusa di aver tentato di uccidere entrambi i genitori nel sonno. L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì,in un'abitazione alla periferia della città. Una chiamata al 112 ha fatto intervenire le Volanti e i sanitari del 118, che hanno trovato i due coniugi feriti da arma da taglio. Le vittime non sono in sono in pericolo di vita. Il 14enne, ancora in casa, è apparso confuso. Sequestrati due coltelli e un cellulare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: accoltella - genitori

Modena, giovane accoltella genitori e sorella a Castelnuovo Rangone, ferendoli: arrestato

Giovane accoltella la famiglia a Castelnuovo Rangone vicino Modena, feriti i genitori e la sorella 15enne

Accoltella i genitori e la sorella 15enne. Il padre è grave

accoltella genitori sonnoarrestatoAccoltella i genitori nel sonno, arrestato il figlio 14enne: «Sembrava confuso». I due coltelli e le ricerche sul cellulare - Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Riporta msn.com

accoltella genitori sonnoarrestatoRavenna, accoltella genitori nel sonno: arrestato 14enne - L'aggressione è avvenuta giovedì scorso. Come scrive tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Accoltella Genitori Sonnoarrestato