Accerchiato e picchiato all' uscita da scuola | 14enne in ospedale

Salernotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo caso di bullismo a Vallo della Lucania. Nella giornata di ieri, uno studente di 14 anni è stato accerchiato e poi aggredito con calci e pugni all'uscita da scuola. L'aggressione è poi proseguita fino alla fermata degli autobus davanti agli occhi attoniti dei passanti. La scena della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

