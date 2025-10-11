Accerchiato e picchiato all' uscita da scuola | 14enne in ospedale

Nuovo caso di bullismo a Vallo della Lucania. Nella giornata di ieri, uno studente di 14 anni è stato accerchiato e poi aggredito con calci e pugni all'uscita da scuola. L'aggressione è poi proseguita fino alla fermata degli autobus davanti agli occhi attoniti dei passanti. La scena della. 🔗 Leggi su Salernotoday.it