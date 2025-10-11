Al via le attività culturali dell’ Accademia della Nunziata, con un programma che, da ottobre 2025 a giugno 2026, porterà a San Giovanni Valdarno corsi, incontri, lezioni-concerto e momenti di approfondimento aperti a tutta la cittadinanza. Il calendario prenderà avvio ufficialmente mercoledì 15 ottobre alla sala Acli di via Roma. Fino a giugno, ogni mercoledì pomeriggio la città potrà contare su un calendario ricco e diversificato. Il primo corso sarà affidato alla psicologa Cristina Minotti e si intitolerà "La cultura e la cura del corpo sotto l’aspetto psicologico, estetico e sociale", per riflettere sul significato profondo di autostima e immagine di sé, tra autenticità ed equilibrio interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accademia della Nunziata. Al via concerti e incontri