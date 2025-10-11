Accadde oggi | 11 ottobre la pubblicazione di ‘Imagine’ di John Lennon

Fremondoweb.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un inno alla Pace e all'Amore "Immagina non ci siano nazioni .. niente per cui uccidere e morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace". Imagine, capolavoro assoluto e canzone per antonomasia di pace e amore.

11 ottobre la pubblicazione di 'Imagine' di John Lennon

