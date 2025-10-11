Accadde oggi | 11 ottobre la pubblicazione di ‘Imagine’ di John Lennon
Un inno alla Pace e all’Amore “Immagina non ci siano nazioni .. niente per cui uccidere e morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace”. Imagine, capolavoro assoluto e canzone per antonomasia di pace e amore, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
In questa notizia si parla di: accadde - oggi
Accadde oggi: 18 luglio, Nerone e il grande incendio di Roma
Accadde oggi: 19 luglio, la strage di via D’Amelio e la morte di Paolo Borsellino
Almanacco del 24 luglio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
ACCADDE OGGI, Lunedì 10 Ottobre 2005 Merkel prima donna a capo del governo tedesco Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+10+ottobre&fyi=2&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_ca - X Vai su X
, Lunedì 10 Ottobre 2005 Merkel prima donna a capo del governo tedesco Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+10+ottobre&fyi=2&utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_c - facebook.com Vai su Facebook
11 Ottobre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - L’ 11 ottobre è il 284º giorno del calendario gregoriano. Segnala veronasera.it
Almanacco | Mercoledì 8 ottobre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Nel 2000 Micheal Schumacher riportò il Mondiale piloti in Ferrari 21 anni dopo l'ultimo trionfo, firmato Jody Scheckter ... Segnala firenzetoday.it