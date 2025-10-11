absolum come trovare un oggetto epico gratuitamente

Absolum è da poco disponibile per tutti, noi ne abbiamo già parlato ovviamente con torni entusiasti, giacché l’ultima opera di Dotemu è dotata tanto di estrema qualità che di una struttura di gioco atta ad aumentare notevolmente il grado di longevità. Come avrete sicuramente visto, tra i potenziamenti attivi dei nostri eroi, le abilità ottenute mappa dopo mappa, ci sono anche degli oggetti da ottenere, in special modo dai mercanti, che vanno ad aumentare le nostre statistiche o regalarci particolari bonus attivi. Non è rara la possibilità di trovare alcuni oggetti in modo casuale durante la mappa, sicuramente dopo aver facilitato l’apertura o il passaggio di alcune vie in tutte le isole di gioco, ma almeno nelle fasi iniziali di Absolum trovare oggetti sarà molto difficile, ancor di più per quelli di livello Raro o Epico, ma c’è un oggetto di tale rarità che si può trovare facilmente, al di fuori dei mercanti, disponibile una volta per partita per tutti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

