Abodi | Il Festival dello Sport lascia il segno! E sulle Olimpiadi

Queste le parole di Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, durante il Festival dello Sport di Trento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abodi: "Il Festival dello Sport lascia il segno! E sulle Olimpiadi..."

In questa notizia si parla di: abodi - festival

Festival dello Sport, arriva il ministro Abodi. Carità: "Città attrattiva. Pronti a essere capitale"

Ferrara Sport Festival, in città anche il ministro Abodi: il programma della visita

Il Ferrara Sport Festival scalda i motori. Domani evento in Darsena col ministro Abodi

Terzo giorno de #ilfestivaldellosport di Trento, fra i protagonisti Ruggero Tita, Federica Pellegrini, Deborah Compagnoni, Mattia Furlani, Federica Brignone, ma anche Roberto Saviano e il ministro Abodi. #AdrenalinaPura Rimani aggiornato su https://ufficios - X Vai su X

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato del futuro di #SanSiro a margine della cerimonia di inaugurazione del Ferrara Sport Festival. Leggi le sue parole nel nostro articolo. #acmilaninside #rossoneri #notiziemilan - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Israele, Abodi: “Spero che le ultime notizie positive rasserenino gli animi” - lascia decidere il mondo sport per la materia sportiva, ci sono Cio e Ipc e quest'ultima ha fatto scelte diverse" ... Riporta msn.com

Abodi: «Italia-Israele? Il Governo non entra nel mondo sport, la situazione attuale dovrebbe rasserenare gli animi» - Il Ministro per lo sport Andrea Abodi, a margine dell'evento Tennis&Friends, ha parlato del match tra Italia e Israele, previsto a Udine. Si legge su ilnapolista.it