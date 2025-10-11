Abodi confessa | La pace è l’obiettivo ma il calcio deve restare un gioco La prossimità credo aiuti

Inter News 24 Abodi al Festival dello Sport ha parlato ai microfoni di SportMediaset riguardo al match che attende l’Italia contro Israele. Le sue parole. Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e la Gioventù, ha parlato ai microfoni di SportMediaset durante il Festival dello Sport di Trento. Il Ministro ha commentato le prospettive di pace in relazione alla partita tra Italia e Israele, esprimendo la sua speranza che il contesto internazionale attuale possa influenzare positivamente gli atteggiamenti di tutti i soggetti coinvolti. SULLE PROSPETTIVE DI PACE E IL CONTESTO DI ITALIA-ISRAELE – «Le prospettive di pace cambiano i punti di vista su Italia-Israele? La prossimità della prospettiva di pace credo aiuti gli stati d’animo di tutti i soggetti che si sono manifestati in vario modo. 🔗 Leggi su Internews24.com

