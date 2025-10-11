Abodi confessa | La pace è l’obiettivo ma il calcio deve restare un gioco La prossimità credo aiuti
Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e la Gioventù, ha parlato ai microfoni di SportMediaset durante il Festival dello Sport di Trento. Il Ministro ha commentato le prospettive di pace in relazione alla partita tra Italia e Israele, esprimendo la sua speranza che il contesto internazionale attuale possa influenzare positivamente gli atteggiamenti di tutti i soggetti coinvolti. SULLE PROSPETTIVE DI PACE E IL CONTESTO DI ITALIA-ISRAELE – «Le prospettive di pace cambiano i punti di vista su Italia-Israele? La prossimità della prospettiva di pace credo aiuti gli stati d'animo di tutti i soggetti che si sono manifestati in vario modo.
"L'auspicio è che questo tempo che scorrerà fino al 21 agosto 2026, giorno di inaugurazione dei Giochi, sia un tempo propizio di pace".
Abodi: "Da Roma un messaggio di pace potentissimo al mondo" "Tutto il governo travolto dall'emozione", dice il ministro dello Sport presente a Tor Vergata per la veglia che Papa Leone guiderà dal ...