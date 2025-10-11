Abi a settembre tassi sui mutui quasi fermi al 3,25% Accelera la crescita dei prestiti a famiglie e imprese
Tassi sui nuovi mutui bancari praticamente fermi a settembre. Secondo il rapporto mensile Abi la media sulle nuove operazioni di finanziamento (variabili e fissi) è stata del 3,25% contro il 3,28% di agosto che aveva visto una crescita rispetto a luglio. Per le imprese i tassi medi applicati dalle banche sono stati pari al 3,33% dal 3,38% rispetto al mese precedente. A settembre 2025, l’ammontare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
