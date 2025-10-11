Abbiate il coraggio di essere gentili | i consigli di un padre e di un figlio per crescere uomini migliori
Gli adolescenti sono sempre alla ricerca di modelli da seguire, ma la società contemporanea spesso propone esempi distorti, irraggiungibili o persino dannosi. In risposta a questa mancanza di riferimenti autentici, una coppia padre-figlio, Andy e Oliver Cope, ha raccolto in un libro una serie di consigli per aiutare i ragazzi a crescere in modo consapevole, riscoprendo valori come empatia, gentilezza e responsabilità, per costruire un nuovo modello di mascolinità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: abbiate - coraggio
L’invito del vescovo ai grossetani: "Stupitevi e abbiate il coraggio di osare"
Il discorso di Leone XIV su fede, laicità e politica: “Abbiate il coraggio di dire no quando è in gioco la verità”
Lettera di Zannini a De Luca e ai consiglieri di maggioranza: "Abbiate coraggio, non piegatevi"
Sindaci siciliani, abbiate il coraggio e gli attributi di scendere in piazza, in nome della democrazia non possiamo subire tutto questo - facebook.com Vai su Facebook
“Abbiate il coraggio di essere gentili”: i consigli di un padre e di un figlio per crescere uomini migliori - Gli adolescenti sono sempre alla ricerca di modelli da seguire, ma la società contemporanea spesso propone esempi distorti, irraggiungibili o persino ... Secondo fanpage.it