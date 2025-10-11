Abbandono di vestiti davanti alla Caritas | non è solidarietà è inciviltà
A ogni cambio di stagione si ripete la stessa scena davanti al magazzino vestiario della Caritas di Motta Sant’Anastasia: sacchi di vestiti abbandonati sul marciapiede. Nonostante i numerosi avvisi, alcuni cittadini continuano a lasciare gli indumenti fuori dagli orari e dai canali previsti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: abbandono - vestiti
