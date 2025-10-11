A Villamagna un incontro gratuito per imparare le manvore salvavita di primo soccorso in età pediatrica

Sabato 18 ottobre, dalle ore 15 alle 17.30, il chiostro del Palazzo Arcivescovile di Villamagna, in piazza Europa, ospiterà l’evento formativo “Le manovre salvavita pediatriche, la prevenzione come primo soccorso”, promosso in collaborazione con la Simeup (Società Italiana di Medicina di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

