A Villamagna un incontro gratuito per imparare le manvore salvavita di primo soccorso in età pediatrica
Sabato 18 ottobre, dalle ore 15 alle 17.30, il chiostro del Palazzo Arcivescovile di Villamagna, in piazza Europa, ospiterà l'evento formativo "Le manovre salvavita pediatriche, la prevenzione come primo soccorso", promosso in collaborazione con la Simeup (Società Italiana di Medicina di.
È monsignor Miroslaw Stanislaw Wachowski, finora sotto-segretario per i Rapporti con gli Stati, il nuovo nunzio apostolico in Iraq. #PapaLeoneXIV lo ha nominato oggi elevandolo alla sede titolare di Villamagna di Proconsolare, con dignità di arcivescovo.