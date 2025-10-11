Ancona, 11 ottobre 2025 – Portava a spasso il cane, prima di cena, con la figlia di 4 anni, quando si è imbattuta in due lupi che non erano spaventati dalla sua presenza. A fare l’incontro ravvicinato con i due animali selvatici, martedì scorso, è stata Martina Leoni, una residente di via Santa Margherita. I lupi erano proprio sotto casa sua, una via piena di palazzi, molto abitata e a due passi dal centro urbano. “Erano solo le 20.15 – racconta Leone al Carlino – facevo un giretto attorno casa quando li ho visti ad un metro e mezzo da me. Mi sono detta va bene, adesso scapperanno via, invece no. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “A un metro da due lupi, paura per la mia bimba di 4 anni”