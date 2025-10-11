A Tutto Lago il progetto per bambini che li porta alla scoperta del territorio del Cusio

Un progetto didattico esperienziale di carattere ambientale e culturale pensato per la scuola primaria e ideato per rivolgersi ai bambini usando il loro linguaggio, sviluppato da Ecomuseo del Lago d'Orta e Mottarone, insieme alle associazioni e realtà partner (DragoLago, Mastronauta, Discovery. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: tutto - lago

VIDEO | Dal Lago dei Cigni al Gattopardo, tutto pronto per la nuova stagione del Teatro Massimo

Estate 2025, i lidi del lago d’Iseo e soprattutto Monte Isola non conoscono la crisi: boom di turisti da tutto il mondo

Narni, allarme siccità al lago di Recentino: “Faremo di tutto per tutelare l’ambiente e la fauna locale”

Tutto pronto per la prima edizione di “Storie di Lago”: il tour in battello che domenica 19 ottobre accompagnerà cittadini e turisti alla scoperta delle bellezze del Lago Maggiore Il viaggio esplorerà tre tappe suggestive: Feriolo, Baveno e Isola dei Pescatori - facebook.com Vai su Facebook

Musei, natura e fantasia: i bambini alla scoperta del Lago d’Orta - L’Ecomuseo del Lago d’Orta e Mottarone lancia “A Tutto Lago”, un progetto educativo che unisce escursioni, laboratori e giochi per avvicinare i più piccoli al territorio ... Secondo verbanonews.it

Bambini asilo in moschea, per Ufficio Scolastico tutto regolare - Il direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, Marco Bussetti, ha ritenuto regolare l'iniziativa educativa di una scuola dell'infanzia del Trevigiano, che aveva portato alcuni bambini a ... Da ansa.it