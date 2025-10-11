A Roma vandalizzati i manifesti per Charlie Kirk
L'associazione Pro Vita & Famiglia Onlus denuncia nuovi atti vandalici contro i propri manifesti affissi a Roma in ricordo di Charlie Kirk, l’attivista americano ucciso un mese fa. Le affissioni, collocate in cinquanta postazioni della capitale, ritraevano Kirk accanto alla frase “La libertà. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: roma - vandalizzati
Dal 1 settembre AMA(@amaspaofficial), l’azienda pubblica che si occupa dei servizi ambientali per il Comune di #Roma, ha rimosso su strada i cassonetti gialli per #tessili, #abitiusati e accessori, spesso vandalizzati o danneggiati. AMA ha perciò così ridefi - facebook.com Vai su Facebook
Lega, denuncia in questura per manifesti imbrattati a Roma - Il segretario regionale del Lazio della Lega Davide Bordoni ha presentato formale denuncia in questura dopo l'episodio dei manifesti sul decreto Sicurezza vandalizzati nel quartiere di San Lorenzo a ... Scrive ansa.it
Roma, manifesti Lega su dl sicurezza diventano un caso: si accende scontro con Campidoglio - Prima vandalizzati da ignoti, ora finiti nel mirino del Campidoglio e rimossi "perché violano le norme vigenti circa i contenuti etici delle pubblicità". Come scrive notizie.tiscali.it