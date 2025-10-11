A Roma AICE ridisegna i percorsi di cura delle MEC

Mancano pochi giorni a tre giornate che possono segnare il passo dell’assistenza alle malattie emorragiche congenite: dal 16 al 18 ottobre, a Roma, la comunità clinica e scientifica dei Centri emofilia torna a confrontarsi su scelte terapeutiche, percorsi e risultati che toccano la vita reale delle persone seguite ogni giorno. Un appuntamento che mette a . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - A Roma AICE ridisegna i percorsi di cura delle MEC

In questa notizia si parla di: roma - aice

Patologie emorragiche congenite, a Roma congresso Aice

Roma, in arrivo il Festival delle Passeggiate: otto percorsi unici in otto quartieri diversi per scoprire i luoghi segreti della Capitale - Dal 4 ottobre al 9 novembre 2025, Roma torna a camminare con la quarta edizione del Festival delle Passeggiate – Tutte le strade portano a te, diretto da Giulia Ananìa e Tiziano Panici. Segnala leggo.it

Treni cancellati e percorsi modificati a Roma e nel Lazio il 16 e 17 luglio 2025: orari e tratte coinvolte - Solo nella mattina di giovedì, per gli stessi lavori, invece, sono coinvolti anche alcuni treni delle linee FL1 Orte – Roma- Si legge su fanpage.it