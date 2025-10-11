Raggiungere Randazzo, sulle pendici dell’Etna, non è poi così facile. Difficilmente ci si passa per caso e si sa che in Sicilia la maggior parte delle strade possono essere una sorpresa. Tuttavia, nella piazza principale di Randazzo, proprio davanti alla cattedrale, la bottega storica di Santo Musumeci e famiglia è più viva che mai. Una grandissima storia di artigianalità, di gusto, in cui il laboratorio di pasticceria, la produzione di granite e il caffè si fondono in un’unica proposta presa d’assalto a ogni ora del giorno. Ci si sveglia presto per iniziare a produrre alle sei, in modo tale che per le otto del mattino, quando si apre, ci siano almeno dieci o dodici gusti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - A Randazzo c’è la granita perfetta