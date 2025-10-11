Tadej Pogacar ha abituato gli appassionati del grande ciclismo ad attacchi a lunghissima gittata, con affondi molto lontani dal traguardo che gli permettono di tramortire la concorrenza. Il fuoriclasse sloveno era partito a un centinaio di chilometri dall’arrivo ai Mondiali ed era stato straripante anche agli Europei, mentre alla Tre Valli Varesine era risultato più guardingo e aveva fatto la differenza nel finale lungo in tratta in discesa. Anche al Giro di Lombardia la frullata risolutrice è giunta più tardi del previsto. L’alfiere della UAE Emirates-XRG si è trovato costretto a fare lavorare la sua squadra, visto che il fuggitivo Quinn Simmons aveva guadagnato tre minuti di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A quanti km l’attacco decisivo di Pogacar al Giro di Lombardia? Il momento esatto, più “tardi” del previsto