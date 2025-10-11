A Piacenza il primo Laboratorio Anci sulla Valutazione di impatto generazionale

Ilpiacenza.it | 11 ott 2025

Si è chiuso venerdì 10 ottobre a Palazzo Gotico, il primo laboratorio Anci sulla VIG (Valutazione di Impatto Generazionale) dei Documenti unici di programmazione comunali, dando avvio al percorso formativo che l’Associazione dei Comuni realizzerà su tutto il territorio nazionale. E' iniziata da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

