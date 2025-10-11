A Milano l' Audiovisual Forum | 2 giorni di confronto tra broadcaster

Milano, 11 ott. (askanews) - A Milano l'Audiovisual Forum 2025: due giornate di confronto tra broadcaster, produttori, aziende tecnologiche e istituzioni. Oltre 700 spettatori hanno seguito un programma che ha toccato i temi più urgenti per il settore: dall'innovazione alle nuove metriche pubblicitarie, fino alle sfide della sostenibilità economica e dell'autenticità dei contenuti. La cornice del Forum ha portato in Italia esperienze e trend internazionali, ma al centro della scena c'è stata soprattutto l'HD Forum Italia Annual Conference, occasione per fare il punto sul presente e sulle prospettive della filiera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

