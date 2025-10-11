A Merano un pomeriggio nella magia di Puccini e della leggenda di Turandot con Paolo Battistel
Oggi, sabato 11 ottobre, alle ore 17, la Sala Civica del Comune di Merano ospiterà un appuntamento imperdibile dedicato alla musica, al mito e alla poesia del teatro lirico. Paolo Battistel sarà protagonista di un incontro dal titolo evocativo: “Puccini e la leggenda di Turandot”, un viaggio affascinante tra storia, mito e melodia. L’evento, promosso dalla Stadtgemeinde Meran – Comune di Merano (BZ), offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire la straordinaria vicenda che ispirò Giacomo Puccini nella composizione della sua ultima, celebre opera rimasta incompiuta: Turandot. Attraverso il racconto e l’analisi di Battistel, docente e divulgatore appassionato di cultura musicale e letteraria, i partecipanti saranno guidati alla scoperta delle origini della leggenda orientale, del percorso creativo del compositore toscano e del fascino simbolico che circonda la figura della misteriosa principessa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: merano - pomeriggio
