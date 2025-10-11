A lezione per la pace Incontri aperti alla città mostre e corsi nelle scuole

Lanazione.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un programma di incontri per la cittadinanza e altri pensati appositamente per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma tutti con lo stesso comune denominatore: mettere al centro la pace e contestualizzare la situazione che stiamo vivendo. Questo è in sostanza il calendario di attività stilato dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca che abbraccia un arco di tempo che da quest’ultima porzione di 2025 si allunga per tutto il 2026. Il primo appuntamento è in programma il 14 ottobre, a partire dalle 16:30, in Sala Tobino a Palazzo Ducale: si tratta della presentazione del libro di Alessandro Colombo ‘Il suicidio della pace’ (Raffaello Cortina Editore). 🔗 Leggi su Lanazione.it

a lezione per la pace incontri aperti alla citt224 mostre e corsi nelle scuole

© Lanazione.it - A lezione per la pace. Incontri aperti alla città mostre e corsi nelle scuole

In questa notizia si parla di: lezione - pace

La lezione del prof Jova: "Sarete leader di pace. Siete ragazzi fortunati"

lezione pace incontri apertiA lezione per la pace. Incontri aperti alla città mostre e corsi nelle scuole - “Sfide difficili che chiedono risposte inedite e necessitano di riflessione“. Da lanazione.it

lezione pace incontri apertiGaza, 120 incontri sulla pace in Statale. Scienze politiche, scatta l’occupazione - Un palinsesto di oltre 120 lezioni universitarie, proiezioni cinematografiche e presentazioni di libri, fino a gennaio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lezione Pace Incontri Aperti