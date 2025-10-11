Un programma di incontri per la cittadinanza e altri pensati appositamente per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, ma tutti con lo stesso comune denominatore: mettere al centro la pace e contestualizzare la situazione che stiamo vivendo. Questo è in sostanza il calendario di attività stilato dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca che abbraccia un arco di tempo che da quest’ultima porzione di 2025 si allunga per tutto il 2026. Il primo appuntamento è in programma il 14 ottobre, a partire dalle 16:30, in Sala Tobino a Palazzo Ducale: si tratta della presentazione del libro di Alessandro Colombo ‘Il suicidio della pace’ (Raffaello Cortina Editore). 🔗 Leggi su Lanazione.it

A lezione per la pace. Incontri aperti alla città mostre e corsi nelle scuole