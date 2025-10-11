A Grottaglie la mostra Violini d’autunno
Tarantini Time Quotidiano L’Associazione Artistico Culturale Utòpia, con il coordinamento della Direttrice Artistica Gabriella Rodia, organizza la Collettiva D’Arte “Violini D’Autunno” dal 18 al 25 ottobre 2025. Alla Rassegna prenderanno parte diversi Artisti tra cui: Angelo Monte – Pinuccio Marinosci – Gabriella Rodia – David Davidesign – Lucia Pelagi – Tina Quaranta – Maria Giovanna Campagnolo – Vito Leone – Enza Carlucci – Roberto Schiavoni – Anna Sturino – Ciro Lupo – Rosanna Bianco – Ornella Pinato – Giosita Venerito – Toni Vernile – Anna Laliscia – Tommaso Lillo – Iole Argentina – Antonella Pinto – Claudio Romanazzo – Antonio Semeraro – Gionni Di Girolamo – Lucica Cioroiu – Michele Lucarella – Patrizia Parrinello – Mary Sgobba – Carlo Solferino. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
