A Gaza più di 54mila bambini soffrono di malnutrizione acuta | Non cresceranno mai come avrebbero potuto

Uno studio di Lancet dice che a Gaza oltre 54mila bambini sotto i 5 anni hanno sofferto di malnutrizione acuta tra il 2024 e il 2025, a causa dei blocchi degli aiuti da parte di Israele. La dottoressa di Emergency Raffaela Baiocchi, ginecologa rientrata da una missione nella Striscia ad agosto 2025, ha spiegato a Fanpage.it la drammatica situazione della mancanza di cibo a Gaza e le sue conseguenze sui più piccoli.

Gaza: oltre 20.000 bambini uccisi in 23 mesi di guerra - Questo dato si traduce in più di un bambino palestinese ucciso ogni ora