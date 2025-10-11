A fuoco una palazzina a Cornaredo nel Milanese | tre vittime Si indaga sulle cause dell’incendio

Tre persone sono morte in seguito all’incendio di una palazzina di quattro piani a Cornaredo, nel Milanese. Le fiamme sono divampate nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 ottobre, costringendo i circa quaranta residenti del condominio — che si trova in via Cairoli — a evacuare l’edificio. Otto persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, ma nessuno di loro dovrebbe essere in condizioni gravi. Lievemente ferito anche un vigile del fuoco, dimesso poco dopo l’accesso in pronto soccorso. Chi sono le tre vittime. A perdere la vita nell’incendio della scorsa notte a Cornaredo è stata una coppia di anziani — lui 88 anni, lei 82 — insieme al figlio 55enne. 🔗 Leggi su Open.online

