A Fratelli di Crozza una nuova puntata di Grado Zero con un surreale caso di omicidio
Nella seconda puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza, con una nuova puntata di Grado Zero, veste i panni di Giansalma Sminuzzi che indaga un improbabile caso di omicidio, tra identikit assurdi, testimoni surreali e avvocati sopra le righe. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
