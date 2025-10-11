a firenze controlli ad alberi in 235 aree gioco comunali al via il piano

Firenze, 11 ottobre 2025 - E’ in corso, e continuerà per le prossime settimane, un controllo straordinario alle alberature delle aree gioco della città, deciso dalla direzione Ambiente in continuità con il monitoraggio eseguito due anni fa sulle piante nelle aree scolastiche. Con un impegno di spesa di 150mila euro il Comune ha avviato una nuova campagna straordinaria di monitoraggio degli alberi presenti in tutte le aree gioco comunali della città. Sono state prese in considerazione e analizzate le piante all’interno di un’area circolare di raggio pari a 30 metri con origine centrata su ogni singola attrezzatura ludica per un totale complessivo di oltre 4mila piante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

