A Disneyland Paris torna il Festival di Halloween Disney
Roma, 11 ott. (askanews) – Il Festival di Halloween Disney è tornato a Disneyland Paris e continuerà fino al 2 novembre 2025. Sarà l’occasione per i visitatori di scoprire un programma che mescola brividi, risate e sorprese grazie agli incontri con i Cattivi Disney, gli straordinari spettacoli e le attrazioni da brivido. A Frontierland, il ristorante The Lucky Nugget Saloon si trasformerà in The Unlucky Nugget Saloon, ispirato all’universo di Phantom Manor, una delle attrazioni cult del Parco Disneyland. Non mancheranno leccornie a tema che includono gustosi dolcetti, tra cui tre éclair alla vaniglia, un omaggio ai celebri abitanti di questa casa stregata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: disneyland - paris
Disabilità e inclusione, Maria e Fortunato: “Il viaggio con Roberta è stato d’ispirazione. Così regaliamo alle famiglie il sogno di Disneyland Paris”
Frozen arriva a Disneyland Paris: scopri le novità magiche
Raphinha, il figlio ignorato da una mascotte del Disneyland Paris: “Spero sia snobismo e non altro…”
Tic, tac… è iniziato il conto alla rovescia! Solo 30 tramonti prima che il Magico Natale Disney illumini Disneyland Paris. Chi sta già contando i giorni che ci separano dall’8 novembre? - facebook.com Vai su Facebook
Disneyland Paris 2026: Lavoro in Francia per varie figure professionali. Selezioni a Milano - X Vai su X
Disneyland Paris si trasforma in un palcoscenico musicale con il Music Festival e 12 spettacoli itineranti - Un tappeto dalle sfumature giallo oro si estende come un lungo abbraccio nei chilometri che separano la vibrante capitale francese dalla tranquilla Marne- Come scrive ilmessaggero.it
Disneyland Paris diventa un palcoscenico a cielo aperto con il Disney Music Festival - Il programma prevede una dozzina di concerti dal vivo in cui i personaggi dei film sono i protagonisti e suonano insieme a una serie di musicisti che interpretano dal vivo musiche tratte dai ... Riporta tg24.sky.it