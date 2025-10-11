A Disneyland Paris torna il Festival di Halloween Disney

Roma, 11 ott. (askanews) – Il Festival di Halloween Disney è tornato a Disneyland Paris e continuerà fino al 2 novembre 2025. Sarà l’occasione per i visitatori di scoprire un programma che mescola brividi, risate e sorprese grazie agli incontri con i Cattivi Disney, gli straordinari spettacoli e le attrazioni da brivido. A Frontierland, il ristorante The Lucky Nugget Saloon si trasformerà in The Unlucky Nugget Saloon, ispirato all’universo di Phantom Manor, una delle attrazioni cult del Parco Disneyland. Non mancheranno leccornie a tema che includono gustosi dolcetti, tra cui tre éclair alla vaniglia, un omaggio ai celebri abitanti di questa casa stregata. 🔗 Leggi su Ildenaro.it