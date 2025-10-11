A che ora inizia Ballando con le Stelle sabato 11 ottobre 2025 | orario cambiato

A che ora inizia Ballando con le Stelle sabato 11 ottobre 2025?. La terza puntata di Ballando con le Stelle 2025 ha un orario diverso. Cambia l’inizio della prima serata, a causa di un evento esclusivo di Rai 1. Nuovamente dodici le esibizioni della serata e, al momento, nessuna coppia è stata eliminata, ma in vetta alla classifica si è posizionata la coppia formata da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice vincendo anche la seconda puntata. Sabato 11 ottobre verranno nominati i primi candidati all’eliminazione che, come sempre, avverrà alla fine del programma. Ma a che ora inizia Ballando con le Stelle sabato 11 ottobre 2025? Ballando con le Stelle orario 11 ottobre 2025: perché va in onda più tardi?. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

