A che ora inizia Ballando con le stelle 2025 | l’orario della puntata di stasera 11 ottobre

. A che ora inizia Ballando con le stelle 2025, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, in programma questa sera – 11 ottobre – con la terza puntata? Ve lo diciamo subito: questa puntata va in onda a un orario speciale, alle 22.30 circa, perché prima su Rai 1 ci sarà la partita di calcio Estonia-Italia. La nostra Nazionale guidata dal ct Gattuso è in corsa per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Rai 1 ha deciso di non far saltare l’appuntamento consueto con Ballando con le stelle, che però questa sera, 11 ottobre 2025, andrà in onda a un orario insolito, alle 22. 🔗 Leggi su Tpi.it
