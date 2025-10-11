A cent’anni dalla nascita di Tazio Secchiaroli la mostra Tazio100 ripercorre gli scatti più celebri del fotografo

Ilfattoquotidiano.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proprio centanni fa, nell’inverno del 1925, nasceva, a Roma Centocelle, in una famiglia proletaria di origine marchigiana, il grande fotoreporter Tazio Secchiaroli (il padre, muratore, morì quando Tazio aveva 14 anni e la madre dovette mantenere anche le due sorelle più piccole). Dopo una dura gavetta vissuta arrangiandosi come poteva (garzone, fattorino.), Tazio ricevette in regalo dalla zia una fotocamera con la quale cominciò a girare il quartiere, immortalando amici e parenti finché, finita la guerra, si rese conto che per lui essere un fotografo non era solo un modo di raccogliere qualche soldo, ma un destino irrinunciabile, e si accanì a scattare immagini per le strade di Roma finché non venne notato da un amico fotoreporter professionista, Sergio Strizzi di Publifoto, già attivo nel cinema, che lo introdusse nell’agenzia V. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

a cent8217anni dalla nascita di tazio secchiaroli la mostra tazio100 ripercorre gli scatti pi249 celebri del fotografo

© Ilfattoquotidiano.it - A cent’anni dalla nascita di Tazio Secchiaroli, la mostra Tazio100 ripercorre gli scatti più celebri del fotografo

In questa notizia si parla di: cent - anni

Cent’anni di solitudine: la nuova adattamento epico su netflix che non puoi perdere

Cent'anni di Predappio: una scultura di cartone per celebrare il secolo di vita

I fienili, 80 chili di gesso e il "gamba de legn": cent'anni fa nasceva San Siro

cent8217anni nascita tazio secchiaroliA cent’anni dalla nascita di Tazio Secchiaroli, la mostra Tazio100 ripercorre gli scatti più celebri del fotografo - Da paparazzo a fotografo di Fellini e Sophia Loren: a Milano una mostra celebra il centenario della nascita di Secchiaroli ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cent8217anni Nascita Tazio Secchiaroli