A Celleno nasce il Panino del Borgo simbolo dei sapori della Tuscia

11 ott 2025

A Celleno,“il borgo fantasma”, nasce il “Panino del Borgo”, un omaggio ai sapori autentici della Tuscia e alla sua identità rurale. L’idea è di Giulio Gargiullo, esperto di marketing e profondo conoscitore del territorio, ed è stata realizzata con la collaborazione dello storico alimentari “La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

celleno nasce panino borgoA Celleno nasce il “Panino del Borgo”, simbolo dei sapori locali - Unisce finocchiona, caciotta, olive, mentuccia e le confetture delle Trappiste di Vitorchiano per raccontare il territorio. Da newtuscia.it

