A Celleno nasce il Panino del Borgo simbolo dei sapori della Tuscia
A Celleno,“il borgo fantasma”, nasce il “Panino del Borgo”, un omaggio ai sapori autentici della Tuscia e alla sua identità rurale. L’idea è di Giulio Gargiullo, esperto di marketing e profondo conoscitore del territorio, ed è stata realizzata con la collaborazione dello storico alimentari “La. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Weekend dell'Artigianato nel borgo fantasma di Celleno - Celleno, il “borgo fantasma” della Tuscia inserito tra i 25 più belli d'Italia secondo il Telegraph, diventa il cuore pulsante dell’artigianato laziale nel weekend del 29 e 30 marzo 2025 facendosi ... Lo riporta romatoday.it