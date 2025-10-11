a casola la sagra dei frutti dimenticati

Ritorna per quattro giornate nel centro storico di Casola Valsenio la Festa dei frutti dimenticati in programma oggi e domani, oltre che sabato 18 e domenica 19. È una manifestazione dalla forte capacità attrattiva grazie ad una formula messa in campo da ben 34 anni che presenta, in una cornice di atmosfere e colori autunnali, i frutti al naturale e lavorati consumati un tempo nella collina romagnola. Frutti come azzeruole, pere volpine e broccoline, mele della rosa, sorbe, mele gelate, nespole, corniole, cotogni, giuggiole e così via. Frutti di piante la cui coltivazione è stata abbandonata nell’ultimo dopoguerra e ripresa nei primi anni ’90 grazie ad iniziative come la festa casolana, ispirata all’Orto dei frutti dimenticati realizzato da Tonino Guerra a Pennabilli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

